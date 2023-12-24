الجوية والطلبة حبايب في احتفالية ملعب الشعب
2023-12-24 23:56:12 - المصدر: واع
بغداد – واع
تعادل فريقا القوة الجوية والطلبة ، مساء اليوم الاحد ، بهدف لمثله في قمة مواجهات الجولة 11 من دوري نجوم العراق ، التي ضيفها ملعب الشعب الدولي .
انتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل الايجابي ، اذ سجل اولا الطلبة عن طريق نهاد محمد في د ( 30 ) ، وعادل للجوية يوسف فوزي في د ( 36 ) ، بينما لم تسفر الهجمات المتبادلة بين الفريقين في الشوط الثاني عن تسجيل اية هدف لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي .
وشهدت المباراة التي حضرها وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ومستشاري رئيس الوزراء لشؤون الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد الكرة، فضلا عن جمهور كبير غصت بهم مدرجات الملعب قبل انطلاقها ، احتفالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة افتتاح ملعب الشعب الدولي بعد اعمال الصيانة والتاهيل استمرت عدة اشهر لينضم الى بقية الملاعب التي تستضيف مباريات دوري نجوم العراق .
وبهذا التعادل رفع فريق الجوية رصيده الى النقطة ( 26 ) في صدارة التريب ، فيما رفع الطلبة رصيده الى النقطة (16 ) بالمركز السابع .
وفي باقي مواجهات اليوم تغلب النجف على القاسم بهدف نظيف ، جاء عن طريق طاهر حميد في د ( 76 ) في اللقاء الذي اقيم في ملعب النجف الدولي .
تعادل فريقا القوة الجوية والطلبة ، مساء اليوم الاحد ، بهدف لمثله في قمة مواجهات الجولة 11 من دوري نجوم العراق ، التي ضيفها ملعب الشعب الدولي .
انتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل الايجابي ، اذ سجل اولا الطلبة عن طريق نهاد محمد في د ( 30 ) ، وعادل للجوية يوسف فوزي في د ( 36 ) ، بينما لم تسفر الهجمات المتبادلة بين الفريقين في الشوط الثاني عن تسجيل اية هدف لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي .
وشهدت المباراة التي حضرها وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ومستشاري رئيس الوزراء لشؤون الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد الكرة، فضلا عن جمهور كبير غصت بهم مدرجات الملعب قبل انطلاقها ، احتفالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة افتتاح ملعب الشعب الدولي بعد اعمال الصيانة والتاهيل استمرت عدة اشهر لينضم الى بقية الملاعب التي تستضيف مباريات دوري نجوم العراق .
وبهذا التعادل رفع فريق الجوية رصيده الى النقطة ( 26 ) في صدارة التريب ، فيما رفع الطلبة رصيده الى النقطة (16 ) بالمركز السابع .
وفي باقي مواجهات اليوم تغلب النجف على القاسم بهدف نظيف ، جاء عن طريق طاهر حميد في د ( 76 ) في اللقاء الذي اقيم في ملعب النجف الدولي .