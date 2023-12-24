الجوية والطلبة حبايب في احتفالية ملعب الشعب

2023-12-24 23:56:12 - المصدر: واع

بغداد – واعتعادل فريقا القوة الجوية والطلبة ، مساء اليوم الاحد ، بهدف لمثله في قمة مواجهات الجولة 11 من دوري نجوم العراق ، التي ضيفها ملعب الشعب الدولي .انتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل الايجابي ، اذ سجل اولا الطلبة عن طريق نهاد محمد في د ( 30 ) ، وعادل للجوية يوسف فوزي في د ( 36 ) ، بينما لم تسفر الهجمات المتبادلة بين الفريقين في الشوط الثاني عن تسجيل اية هدف لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي .وشهدت المباراة التي حضرها وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ومستشاري رئيس الوزراء لشؤون الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد الكرة، فضلا عن جمهور كبير غصت بهم مدرجات الملعب قبل انطلاقها ، احتفالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة افتتاح ملعب الشعب الدولي بعد اعمال الصيانة والتاهيل استمرت عدة اشهر لينضم الى بقية الملاعب التي تستضيف مباريات دوري نجوم العراق .وبهذا التعادل رفع فريق الجوية رصيده الى النقطة ( 26 ) في صدارة التريب ، فيما رفع الطلبة رصيده الى النقطة (16 ) بالمركز السابع .وفي باقي مواجهات اليوم تغلب النجف على القاسم بهدف نظيف ، جاء عن طريق طاهر حميد في د ( 76 ) في اللقاء الذي اقيم في ملعب النجف الدولي .