القبض على رجل أحرق زوجته وأطفاله الثلاثة في بغداد

2023-12-25 00:31:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أب يحرق زوجته واطفاله الثلاثة مدعياً بأن الحريق قضاءٍ وقدر ومفارز وكالة الاستخبارات في بغداد الكرخ تتحرى وتكتشف ان حادث الحريق مفتعل وتتمكن من القاء القبض على الأب .*





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تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الكرخ معلومات عن احتراق منزلاً بداخله امراة وثلاثة اطفال مما ادى الى احتراق الدار و وبقية افراد الاسرة بحروق جسيمة .





ولدى التحري وجمع المعلومات من قبل المديرية المذكورة حول اسباب الحريق توفرت معلومات دقيقة عن قيام الأب بحرق الدار وبداخله زوجته واطفاله الثلاثة وعلى الفور تم استحصال الموافقات القضائية الاصولية والقبض على الأب وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه باحراق الدار وبداخله زوجته واطفاله الثلاثة .





دونت اقواله واحيل المتهم الى الجهات المعنية استعداد لمثولة امام القضاء لينال جزاءه العادل.