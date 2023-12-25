السيد الحكيم والعبادي يؤكدان ضرورة التكاملية بين عمل المحافظات والحكومة

2023-12-25 00:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، و رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي، ضرورة التكاملية بين عمل المحافظات والحكومة.وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السيد عمار الحكيم التقى رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي واستعرض نتائج الانتخابات المحلية".وأثنى السيد الحكيم، بحسب البيان، على الجهود التي بذلتها ملاكات التحالف من جميع القوى المنضوية فيه لاسيما المكاتب الانتخابية فيها، مؤكدا أهمية استثمار النجاحات المتحققة في تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات المجتمع العراقي.وبين أهمية تقوية تحالف قوى الدولة الوطنية من خلال مأسسته وتوزيع الأدوار، كما أشرنا إلى أهمية الانفتاح على باقي القوى المؤمنة بطروحاته ورؤاه.وأشاد بخطوة الإطار التنسيقي في تشكيل الكتلة السياسية الجامعة لكل قواه السياسية، مبينا أن المرحلة تتطلب دفع شخصيات كفوءة ونزيهة وقوية قادرة على تقديم الخدمات وإدارة عجلة الإعمار في المحافظات.وشدد على ضرورة التكاملية بين عمل المحافظات وعمل الحكومة على اعتبار أن الخدمات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة قاسم مشترك بين توجهات الجميع.في الشأن الفلسطيني أكدا على ضرورة الإيقاف الفوري للحرب والمجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب ضد شعبنا الفلسطيني.