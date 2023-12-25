2023-12-25 00:50:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة بغداد الكرخ، يوم الأثنين، أن أباً أقدم على إحراق زوجته وأطفاله الثلاثة مدعياً بأن الحريق "قضاء وقدر"، مؤكدة ان حادث الحريق مفتعل وانها تمكنت من القاء القبض على الأب.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن مفارزها تلقت معلومات عن احتراق منزلاً بداخله امرأة وثلاثة أطفال مما ادى الى احتراق الدار و وبقية أفراد الاسرة بحروق جسيمة.

وأضاف البيان أنه لدى التحري وجمع المعلومات من قبل المديرية المذكورة حول اسباب الحريق توفرت معلومات دقيقة عن قيام الأب بحرق الدار وبداخله زوجته واطفاله الثلاثة، وعلى الفور تم استحصال الموافقات القضائية الاصولية والقبض على الأب.

ووفقا للبيان فإنه بعد التحقيق مع الأب اعترف صراحة بقيامه باحراق الدار وبداخله زوجته وأطفاله الثلاثة، مشيرا الى أن أقوال المتهم دونت وأُحيل إلى الجهات المعنية استعداد لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل.

بدوره قال مصدر أمني للوكالة، إن طفلة من بين أفراد الأُسرة لقت حتفها أمس الأحد متأثرة بشدة الحروق التي أُصيبت بها.

وكان مصدر أمني قد أفاد أول مساء أمس السبت، باندلاع حريق داخل داخل دار سكنية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل دار سكنية ضمن منطقة الرحمانية في جانب الكرخ ما اسفر عن اصابة 3 أطفال وامهم بحروق مختلفة وخطيرة نقلوا على اثرها الى احد المستشفيات لتلقي العلاج".