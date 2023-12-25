توجيه عاجل من محافظ البصرة بعد التسجيل الصوتي لمدير صحة المحافظة

2023-12-25 01:08:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، توجيها عاجلا بعد التسجيل الصوتي لمدير صحة المحافظة عباس التميمي.

وقال المحافظ لـ "بغداد اليوم"، "كلفت الجهات الأمنية بالتحقق من المقطع الصوتي المنسوب لمدير صحة البصرة وحال تبين ان المقطع صحيح سوف ارسل كتاب لوزارة الصحة اطالب باقالته".

وتسببت تصريحات مثيرة للجدل لمدير صحة محافظة البصرة عباس التميمي، بضجة واسعة في الاوساط السياسية والشعبية في محافظة البصرة.

وقال التميمي خلال اتصال هاتفي مع احد ناشطي المحافظة، وجه له تحذيرا بالتعرض له وانتقاد شخصه في الاعلام، فيما رد الناشط بانه ينتقد المسؤولين وفق القانون وبسبب تردي الواقع الصحي في المحافظة.

واعتبر التميمي خلال اتصاله بالناشط أنه "تاج رأس الكل في البصرة، ولم يقدم احد مثلما قدم هو"، الامر الذي اثار حفيظة العديد من السياسيين والمواطنين ومختلف القطاعات في المحافظة.

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