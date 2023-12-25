غوارديولا​ يواصل كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي

2023-12-25 07:30:09 - المصدر: واع

متابعة - واعيواصل المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي الإنكليزي منذ توليّه قيادة تدريب الفريق عام 2016.وقاد غوارديولا فريقه للتتويج بكأس العالم للأندية 2023 والأول فى تاريخ الفريق، وكذلك الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2023-2024.وإليكم 5 أرقام حقّقها غوارديولا مع السّيتي أدخلته الّتاريخ، في ظرف 7 سنوات من قيادة السيتي:تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ب100 نقطة موسم 2017-2018.رباعية إنكلترا المحليّة فى موسم 2018-2019 (الدوري الانكليزي الممتاز، كأس الرابطة الانكليزية، كأس الاتحاد الانكليزي، الدّرع الخيرية).4 ألقاب متتالية فى كأس الرابطة الإنكليزية مواسم 2018، 2019، 2020، 20213 ألقاب من الدوري الإنكليزي على التوالي مواسم 2021، 2022، 2023خماسية تاريخية بموسم 2022-2023 (الدوري، كأس الاتحاد الإنكليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية).