2023-12-25 07:48:01 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن عرقلة أتلتيكو مدريد، لخطة برشلونة للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس خلال الموسم المقبل.وكان برشلونة قد تعاقد مع فيليكس على سبيل الإعارة هذا الموسم حتى شهر حزيران المقبل، من صفوف أتلتيكو مدريد.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيتقدم بعرض مبدئي لتجديد إعارة جواو فيليكس لموسم آخر مع تضمين خيار الشراء في صيف 2025.وأشار التقرير إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد سترفض أي عرض من برشلونة على سبيل الإعارة.وأفادت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد قد يقبل بالإعارة لكن بقيمة مالية أكبر قد تصل لـ15 مليون يورو وخيار شراء إلزامي، لكن لن يتم قبول تمديد الإعارة بنفس الشروط الحالية.وخاض جواو فيليكس بقميص برشلونة هذا الموسم حتى الآن 20 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع 3 أخرى.