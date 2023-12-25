2023-12-25 09:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين، إن البلاد على موعد لتقدم منخفض ممطر من غربيها يبدأ تدريجياً مساء الأربعاء المقبل.

وأضاف الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير إلى تعمق سحب ممطرة فجر ونهار الخميس في المناطق الوسطى والجنوبية مؤدياً إلى تساقط أمطار مختلفة الشدة وأحياناً أمطار تكون هطول بكثافة خاصة في الأقسام الغربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية بما فيها العاصمة بغداد.

وبين الزيادي، أن الحالة تتوقف مساء الخميس وقد تعاود الأمطار مجدداً، ملمحاً عن حالة ماطرة مطلع بداية العام القادم يوم (6) كانون الثاني، مؤكدا أن معدلات درجات الحرارة تبقى مقاربة مستبعداً موجات البرد.