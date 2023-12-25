نائب قائد العمليات المشتركة يهنئ بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

2023-12-25 10:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعهنأ نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، المكون المسيحي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.وقال المحمداوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، يسرني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة والتبريك وٱيات المحبة والسلام لأهلنا وإخوتنا وأبناء شعبنا وشركائنا في الوطن والخلق والإنسانية أعزتنا في المكون المسيحي في العراق، سائلاً الباري عز وجل أن تكون السنة المقبلة فأل خير وعافية وخطوة مهمة ونافذة رحبة لمزيد من التوفيق والنجاح والأمن والاستقرار".وأضاف :"أنتهز الفرصة بهذه المناسبة للقول إن قواتنا المسلحة البطلة قاتلت داعش وانتصرت بعد تضحيات مجيدة على خلايا هذه الغدة السرطانية وبصمود وصبر وتضحيات أبناء المكون المسيحي الى جانب إخوتهم من بقية المكونات الكريمة في العراق مثلما كان لهم شرف تحرير النساء والرجال من طوائف وأديان البلاد الأخرى دفاعاً عن الإنسانية وقيم الأديان والمقدسات التي احتضنتها مسلة العراق الحضارية عبر التاريخ".