إدارة نادي كربلاء تحدد أسباب تدني نتائج الفريق

2023-12-25 10:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف أمين سر الهيئة الإدارية لنادي كربلاء عبد الأمير هويدي، عن أسباب تدني نتائج الفريق في الموسم الحالي من دوري نجوم العراق لكرة القدم.وقال هويدي في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" المدرب السابق حيدر عبودي لم يوفق هذا الموسم رغم توفير الإمكانيات المطلوبة له على غرار معسكرات تدريبية ودفع مستحقات جميع اللاعبين من الرواتب الشهرية الى جانب الاحتفاظ بأغلب عناصر الموسم الماضي والذين قدموا مجهوداً كبيراً وكانوا نقطة التحول في المرحلة الثانية عندما وضعوا النادي في الترتيب السابع ".وأضاف هويدي أن" السبب الآخر وراء تدني نتائج العميد هو عدم اللعب في ملعب كربلاء الذي لطالما كان هذا المرفق رقماً صعباً على جميع الفرق وما ترتب عليه من السفر بين الملاعب وضيق الفترة لتصحيح الأخطاء والجهد البدني على اللاعبين بسبب ضغط جدول مباريات الدوري".وتابع هويدي أن" إدارة النادي وافقت على استقالة المدرب حيدر عبودي وستعقد جلسة طارئة لمناقشة وضع الفريق وتصحيح الأخطاء ووضع الحلول المناسبة بالإضافة الى اختيار البديل الذي سيقود الفريق للفترة المقبلة".