أمن بغداد يطيح بسارق "سوبر 1985"

2023-12-25 10:14:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مكافحة إجرام بغداد، يوم الاثنين، استعادة عجلة مسروقة نوع "تويوتا 1985" من إمرأة والقبض على سارقها وضبط العجلة بحوزته في إحدى مناطق العاصمة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد - مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلة مسروقة بحوزته نوع تويوتا سوبر موديل 1985 في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وبينت أن عملية القبض تمت بعد ورود إخبار من المواطنة المشتكية صاحبة العجلة حول سرقة عجلتها من قبل شخص مجهول قام بسرقتها والهروب بها الى جهة مجهولة، موضحة أنه تم على الفور اخذ الموافقات الاصولية والإنتقال الى محل الحادث للتحري وجمع المعلومات وتدقيقها ومقاطعتها ضمن مكان السرقة، حيث اثمرت الجهود بالتوصل الى هوية الجاني والقبض عليه وضبط العجلة المسروقة بحوزته.