2023-12-25 10:20:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التعليم تعلن نتائج التصنيف العراقي للجامعات 2023



حرصا على تطوير البيئة التعليمية وقياس مؤشرات الأداء المؤسسي والبرامجي ومسار البحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج التصنيف العراقي للجامعات للعام 2023.



وتتضمن هذه النسخة التي أنجزها جهاز الإشراف والتقويم العلمي تقييم 95 مؤسسة حكومية وأهلية على وفق معايير الاعتماد المؤسسي 20% والتصنيفات العالمية 10% وفاعلية البحث العلمي 30% وخدمة المجتمع 5% والنضوج الرقمي 2% وأعضاء الهيئة التدريسية 10% والجوائز 5% والطلبة 5% والبنى التحتية 5% والتنوع والتعاون الدولي 5% والصحة والسلامة المهنية 3%.



وأظهرت نتائج التصنيف (www.iru.gov.iq) جامعة بغداد بالمرتبة الأولى ثم جامعة بابل والجامعة التكنولوجية على مستوى الجامعات الحكومية فيما حققت جامعة العميد المرتبة الأولى على مستوى الجامعات والكليات الأهلية وجاءت جامعة المستقبل بالمرتبة الثانية ثم الجامعة الإسلامية بالمرتبة الثالثة.



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

25 كانون الاول 2023



