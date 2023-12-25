أدنى مستوى منذ شهرين.. دولار بغداد تحت الـ150 ألف دينار

2023-12-25 11:01:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعد ارتفاعها لنحو شهرين متتاليين، سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، انخفاضاً جديداً في الاسواق المحلية والبورصات بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149,100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 151950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً، وسعر الشراء 148,250 ديناراً لكل 100 دولار.



