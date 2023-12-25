2023-12-25 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، التهاني والتبريكات إلى جميع المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، فيما أعرب عن أمله أن يكون عاماً مليئاً بالسعادة والأمان.وقال المندلاوي، عبر تدوينة له على موقع (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى جميع الإخوة والأخوات المسيحيين في العراق والعالم، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية".وعبر المندلاوي عن أمنياته للمسيحيين، أن "يكون عاماً جديداً مليئاً بالسعادة والأمان والخير وهم يشاركون إخوتهم من مختلف المكونات في بناء وطنهم العراق مهبط الأنبياء والرسل ومنبع الحضارات، ليجسدوا مثالاً حياً أمام العالم أجمع للتعايش السلمي والوحدة بين جميع مكوناته وقومياته".واختتم بالقول: "نسأل الله العلي القدير أن يمن على بلدنا وشعبنا بالأمن والأمان ليجنوا معاً ثمار صبرهم ونصرهم على قوى الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، وأن يسود السلام والازدهار في عموم البلاد".