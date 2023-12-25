درجال: قائمة الوطني ستعلن خلال 72 ساعة القادمة

2023-12-25 11:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أن اتحاده لم يكن سبباً في تأخير الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في بطولة آسيا في قطر مبيناً أن سقف الطموح عالٍ في الوصول الى أبعد مدى في البطولة.وقال درجال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الجهاز الفني لم يبت بالقائمة النهائية للمنتخب الوطني لتجمع الإمارات والذي سيدخل بها المدرب منافسات كأس آسيا في قطر"، مبيناً أن الاتحاد لم يكن سبباً في تأخير اختيار القائمة وخلال 72 ساعة القادمة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي ".وأضاف درجال أن" سقف الطموح عالٍ ، ولكن علينا أن نكون واقعيين ومنطقيين بأن البطولة قوية والمنتخبات المشاركة متميزة بل وهناك منتخبات بدأت تتفوق على منتخبات أوروبا "، لافتاً الى أن" منتخبنا يجمع ما بين الخبرة والشباب وهناك لاعبون تمت دعوتهم للمنتخب الوطني لأول مرة وواجبنا دعمهم بقوة خلال هذه المرحلة ".وتابع درجال أن" هدفنا هو الوصول الى أبعد نقطة في البطولة والاستعداد بشكل جيد لتصفيات كأس العالم".