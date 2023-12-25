الدولار ينخفض لأدنى مستوى منذ شهرين في بغداد وكوردستان

2023-12-25 11:34:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواصل أسعار الدولار الأمريكي انخفاضها أمام الدينار العراقي في العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، لتصل إلى سعر لم تسجله منذ نحو شهرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 151950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، وسعر الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل سعر الصرف انخفاضا أيضا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149400 دينار، وسعر الشراء 149300 دينار مقابل كل 100 دولار.