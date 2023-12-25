2023-12-25 12:06:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، يوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما أكد تراجع التضخم خلال العام الحالي قياساً بالعام الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة ارتفاع التضخم خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 0.2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث كانت نسبة الارتفاع في شهر تشرين الأول 0.1%".

وبين أن "معدل التضخم السنوي الذي رصدته هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية (الجهاز المركزي للإحصاء سابقاً) سجل تراجعاً خلال شهر تشرين الثاني بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية 2022".

وأشار إلى أن "نسبة الارتفاع في معدل التضخم السنوي بلغت 4% مقارنة مع 4.1% في شهر تشرين الأول الذي سبقه".