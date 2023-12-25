2023-12-25 12:44:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل التميمي، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة العراقية اسهمت بخفض سعر الدولار.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن " الانخفاض الأخير بسعر صرف الدولار جاء بسبب الإجراءات الحكومية التي اتخذها البنك المركزي ومنها التعامل باليورو والدرهم الإماراتي بالتجارة والحوالات الخارجية".

وأضاف أن "الدولار سيواصل الانخفاض ولكن يحتاج لوقت كي يصل إلى السعر الرسمي، وعلى الحكومة الاستمرار بهذه الإجراءات على أن تكون إجراءات وقتية، ومن الممكن أن يستقر عند 140 ألف دينار خلال الفترة المقبلة".

وشهدت أسعار صرف الدولار خلال الايام القليلة الماضية تراجعًا ملحوظًا أمام الدينار العراقي حيث وصل الانخفاض مداه اليوم الإثنين (25 كانون الأول 2023) وسجلت الأسعار 149 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي في أسواق أربيل وبغداد.