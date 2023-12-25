2023-12-25 12:55:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

في طوابير طويلة أمام مصرف الـTBI بمحافظة البصرة، يقف عدد كبير من الموظفين؛ لإستلام رواتبهم بطريقة وصِفت بـ"الإذلال"، فيما يشكو بعض مواطني البصرة من غياب دور البنك المركزي وسط تلك "الفوضى".

وقال مواطن من أهالي البصرة، وهو يوثق في كاميرا جواله ما وصفه بـ"الإذلال"، إن "المواطنين يقفون في طوابير طويلة لاستلام رواتبهم، عند مصرف الـTBI بمحافظة البصرة بصورة مهينة".

وتساءل، "من المسؤول عن تلك الفوضى.. أين البنك المركزي العراقي، وأين الدولة العراقية عما يحدث؟".

وأضاف، أن "هناك خوفاً من قبل الموطنين الواقفين في الطابور بالرغم من الانتشار الأمني، إذ إن اغلبهم يحمل السلام خوفا من التسليب"، مبينا، أن "استلام الرواتب بتلك الطريقة، معيب جداً".

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