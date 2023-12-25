تتضمن غرامات مالية.. النقل توضح الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتسعيرة داخل المرائب

2023-12-25 13:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – آمنة السلامي

أوضحت وزارة النقل، اليوم الاثنين، إجراءاتها المتخذة بحق المخالفين للتسعيرة داخل المرائب، فيما دعت المواطنين للإبلاغ عن الحالات المخالفة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة النقل ميثم عبد الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النقل تفرض عن طريق الشركة العامة لإدارة النقل الخاص على سائقي المركبات الخاصة بالعمل ضمن قوانين وأنظمة الشركة وعدم فرض تسعيرة غير التسعيرة السائدة المعمول بها ضمن النظام الداخلي للشركة"، مشدداً على أنه "في حال التجاوز على التسعيرة بأي شكل من الأشكال وتكرار الحالة لثلاث مرات سيتم سحب بطاقة السيم كارت (البطاقة الذكية) من قبل اللجان المختصة للشركة ولا يمكن للسائق العمل نهائياً ضمن الرقعة الجغرافية التي يعمل بها".

وأضاف الصافي أنه "لا توجد حالات مخالفة لتسعيرة الأجرة نهائياً من قبل سائقي المركبات الخاصة في داخل المرائب، وذلك لوجود مراقبين للخطوط العاملة في تلك المرائب تقوم بمحاسبة المخالفين"، موضحاً أنه "في حال إن وجدت مركبات مخالفة تعمل في المناطق العشوائية وغير تابعة لإدارة النقل الخاص فهذا الأمر سيكلف السائق غرامة عن هذا العمل تصل أحياناً الى مبلغ 60 ألف دينار لزيادة الأجرة عن طريق مفارز الشركة، وإذا تكررت الحالة سيتم سحب وصل الخط والبحث ولا يعمل ضمن المنطقة التي يعمل بها".

ودعا الصافي، "المواطنين للاتصال بوزارة النقل عبر هواتفها الساخنة لرصد أي حالة من الحالات أعلاه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".