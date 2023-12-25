2023-12-25 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأطلق المدرب الكروي علي وهيب تسمية جولة التعادلات على منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي والتي اختتمت يوم أمس بلقاء الديربي الأبرز بين القوة الجوية والطلبة والذي شهد احتفالية افتتاح ملعب الشعب الدولي بعد إعادة تأهيله من جديد .وقال وهيب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الجولة الـ11 لم تختلف عن سابقاتها المليئة بالثقل الفني لذا أرى أن نسميها بجولة التعادلات "، مبيناً أن" المباريات اتصفت ببطء الحركة وهنالك حالة من الاعياء لدى اللاعبين بسبب زخم المباريات وضغط السفر المتكرر ".وأضاف وهيب أن" المدرب هو الشخص الوحيد الذي يعاني من ضغط المنافسة أما إدارات الأندية والجمهور فيرغبون في رؤية اللاعب يؤدي طيلة 90 دقيقة وبشكل متصاعد من دون أن يعي أحد مدى تأثير هذه الحالة السلبية في دورينا واللاعبين، وأقرب مثال مباراة القمة بين فريقي القوة الجوية والطلبة التي لم تكن بحسب تقديري الفني ترتقي الى مستوى الطموح بل لم تكن مباراة مميزة وحقيقة لم تتناسب مع الحدث المهم ألا وهو افتتاح ملعب الشعب الدولي الذي طال انتظاره.