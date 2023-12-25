الثقافة تحدد عبر "بغداد اليوم" موعد إطلاق منحة الصحفيين والفنانين والأدباء

2023-12-25 13:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، موعد إطلاق المنح المالية للصحفيين والفنانين، فيما رهنت صرفها بإطلاق "الضوء الأخضر" من قبل وزارة المالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة احمد العلياوي لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الثقافة استكملت كافة الاجراءات المتعلقة بالمنحة المالية للشرائح المشمولة بها وهي (الصحفيين والفنانين والأدباء)".

وأضاف العلياوي أن "وزارة الثقافة بانتظار ضوء أخضر من وزارة المالية من أجل اطلاقها وفق الاجراءات المعتمدة".

وأشار إلى، أن "المنح ستشمل 27 ألف من الشرائح الثلاث"، مشيرا الى أن "اطلاقها سيتم قبل نهاية العام 2023 وفق التوقعات، لكن الامر يبقى رهن وزارة المالية في نهاية المطاف في الايعاز بالصرف وتحويل الاموال اللازمة لتغطية المنح".