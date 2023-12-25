المرور تحدد موعد تفعيل الكاميرات الذكية والمخالفات المقرر تسجيلها

2023-12-25 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ هندرين مكي

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، موعد فرض الغرامات المسجلة بالكاميرات الذكية، فيما كشفت عن أنواع المخالفات.

وقال المتحدث باسم المرور العامة العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة الكاميرات الذكية في التقاطعات لا زالت قيد التجربة"، مؤكداً أن "عمل الكاميرات هو رصد المخالفات في الطرق الداخلية ولم يتم تسجيل أي غرامة حتى الآن".

وأوضح، أن "المخالفات المرورية بالنسبة للكاميرات الموضوعة بالطرق الداخلية ستتضمن فرض غرامة على عدم ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب بجانبه، فضلاً عن التجاوز على السايد الأيمن وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال، الى جانب عدم وضوح اللوحات المرورية والسير عكس الاتجاه".

وأضاف، أن "الكاميرات الذكية سيتم تفعيلها بعد إتمامها بالتقاطعات كافة ومن المؤمل خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عنها"، لافتاً الى أن "مديرية المرور تعمل على ربط منصة غرامة بموقع أور، وبالتالي إرسال رسالة نصية للمواطن عبر الهاتف في حال حدوث مخالفة".