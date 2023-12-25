شرطة البصرة تكشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في شط العرب

2023-12-25 13:57:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن القاء القبض على متهم اقدم على قتل مواطن،مبينة أنه بناءً على عمليات التعقب والمتابعة الدقيقة من قبل فريق العمل المشكل، وبعد تحديد مكان تواجد المتهم واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة من قسم مكافحة إجرام البصرة بعملية امنية استباقية من الإطاحة بالمتهم في احدى مناطق قضاء شط العرب، وقد اعترف القاتل بارتكاب جريمة القتل وتم ضبط اداة الجريمة، وهي عبارة عن آلة حادة (قامة) بعد ان اخفاها في احد الانهر القريبة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي