نائب رئيس البرلمان: حريصون على إقرار قوانين حماية حقوق جميع مكونات الشعب

2023-12-25 14:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، المكون المسيحي بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله وجه برقية تهـــنئة معطرة إلى الأخوات والإخوة المسيحيين من أبناء شعبنا الكريم في بلاد الرافدين وإقليم كردستان العراق بحلول مولد سيدنا المسيح (ع)، كما بعث التهاني والتبريكات إلى المسيحيين في كافة أرجاء العالم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع"، معرباً عن خالص "تمنياته للمسيحيين أن ينعموا بالأمن والاستقرار والسعادة والطمأنينة الدائمة".وأوضح أن "مجلس النواب في دورته الحالية يحرص على إقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية حقوق جميع مكونات الشعب، مؤكداً"على ضرورة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي والقيم العليا، ودعم جهود الدولة والمساعي الرامية لتعزيز الاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين والارتقاء بالبلاد نحو التقدم والازدهار المنشود".