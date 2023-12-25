تسجيل نحو ثلاثة آلاف إصابة بالسرطان في السليمانية عام 2023

2023-12-25 14:16:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت مستشفى هيوا للأمراض السرطانية، اليوم الاثنين، تقارب أعداد الإصابات بمرض السرطان بين عامي 2022 و2023، مشيرا إلى مراجعة نحو 800 مريض يوميا للمستشفى وتم تشخيص نحو 3000 إصابة.

وقال رئيس قسم مكافحة السرطان بمستشفى هيوا الدكتور محمد عبد الوهاب، لوكالة شفق نيوز إن "العام الماضي شهد تسجيل 3041 حالة إصابة بأمراض السرطان فقط في مستشفى هيوا، وكان العدد أكثر في عموم السليمانية، حيث وصل العدد إلى 3322، بينما تم تسجيل 2978 حالة لغاية الآن والمتبقي لهذا العام هو يومين فقط".

وأضاف عبد الوهاب، "يوميا يتم مراجعة نحو 700 إلى 800 حالة إلى مستشفى هيوا وهناك أعداداَ أخرى تراجع مستشفيات آخرها بما فيها المستشفيات الأهلية".

وعن أسباب الإصابة بالأمراض السرطانية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تتعلق بسببين رئيسيين، الأول هو وراثي والثاني بيئي، ولغاية الآن لم يتم العمل على معالجة تلك الأسباب خاصة السبب البيئي في كوردستان.