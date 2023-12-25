النزاهة النيابية تسأل عن تعامل "TBI" مع مدانين بجرائم نصب واحتيال.. وثائق

2023-12-25 14:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، يوم الاثنين، مجموعة أسئلة إلى المصرف العراقي للتجارة "TBI"، بشأن التعامل مع مدانين بجرائم نصب واحتيال.

وتتعلق القضية بحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، بشركة "داون تاون أربيل" التي يمتلكها أشقاء ثلاث هم (نزار ونمير ورامز) وشركة الصقر الجارح التي تملك أسهمها (سارا حميد سالم) والتي قضت محكمة جنح الكرخ بتسجيل كامل أسهم الشركة باسمها وتجريم "الأشقاء الثلاث"، بالنصب والاحتيال