الأمن الوطني يغلق صيدليات ومراكز تجميل في ست محافظات

2023-12-25 14:27:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، إغلاق صيدليات ومراكز تجميل في 6 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بالتنسيق مع الفرق الصحية المختصة نفذت مفارز جهاز الأمني الوطني جولات رقابية وتفتيشية على المراكز الطبية والتجميلية والصيدليات في (كركوك، والبصرة، والنجف، وواسط، ونينوى، والمثنى)".

وأوضح، أن "الجولات أسفرت عن إغلاق 9 صيدليات و4 عيادات للأسنان و13 مركزاً للتجميل لمخالفتهم الشروط والضوابط الصحية وممارسة العمل دون الحصول على إجازات رسمية".

وأشار الى، أنه "بعد اجراء التحقيقات تبين أن أغلب هذه المراكز تديرها ملاكات من غير ذوي الاختصاص، وهو ما يشكل خطراً على حياة المواطنين ويهدد الأمن الصحي لأفراد المجتمع".

وتابع، "تم إحالة المخالفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



