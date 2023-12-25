2023-12-25 14:48:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الموافقة على تخصيص قطع اراضي للجيش الأبيض تثميناً لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة حصلت عليها "بغداد اليوم"، "نرافق لكم نسخة من اعمام وزارة الصحة / الدائرة الإدارية والمالية والقانونية / القسم القانوني ذي العدد ٩٣٦٨٤ في ٢٠٢٣/١٢/٤ ومرافقة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (م خان) ٥٥١٥٩) في ۲۰۲۳/۱۱/۱۳ المتضمن تخصيص قطع أراضي سكنية للملاكات الطلبية ممن لديهم تماس مباشر مع مصابي فايروس كورونا لاتخاذ ما يلزم وتزويدنا بأسماء المشمولين بالقرار لغرض توحيدها وإجابة دوائر البلدية المودعة لديها طلبات التخصيص الأراضي سابقاً وفق الجدول ادناه".