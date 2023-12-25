بالأرقام.. ما حققه الجهد الخدمي منذ انطلاق أعماله ببغداد والمحافظات

2023-12-25 14:56:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، عن المشاريع التي تم تحقيقها منذ انطلاق أعماله في بغداد والمحافظات.

وذكر الفريق في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "تم إطلاق 333 مشروعاً تمثل الجهد الكلي للفريق"، فيما تم إنجاز 87 مشروعاً منها انطلقت نهاية العام 2022".

وأضاف: "تم إطلاق 54 مشروعاً في العاصمة بغداد 14 منها بتمويل من المحافظة الخدمة 31 منطقة، بالإضافة الى إطلاق 148 مشروعاً بمحافظات المثنى وميسان والديوانية وبابل وصلاح الدين ونينوى".

ولفت الى، أنه "تم تأهيل 5 مستشفيات ببغداد والمثنى وميسان، بناء وإعادة تأهيل 51 مدرسة، بالإضافة الى إنتاج وتوزيع 200 ألف رحلة مدرسية".



