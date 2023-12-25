2023-12-25 15:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت على قاعة نادي السليمانية بطولة أندية العراق للتايكواندو للمتقدمين من كلا الجنسين، يوم الاثنين، بمشاركة 330 لاعباً يمثلون 51 نادياً من مختلف محافظات العراق.

وهيمن فريق نادي الشرطة على منافسات الرجال، حيث توّج لاعبوه بالمراكز الأولى ليحصل الشرطة على المركز الأول فرقياً تاركاً المركز الثاني لنظيره أمانة بغداد بينما حلّ فريق الاتصالات بالمركز الثالث.

وفي فئة النساء توج فريق نادي غاز الشمال أولاً، وبروسك ثانياً، وجمجمال ثالثاً.

وتعد البطولة ختام منهاج الاتحاد لسنة 2023 التي شهدت تنظيم عدة بطولات للفئات المختلفة تكونت منها المنتخبات العراقية تحضيراً للمشاركات الخارجية.