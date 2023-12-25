بينها الطماطم والرقي.. الزراعة تعلن تصدير 6 محاصيل إلى دول الخليج

2023-12-25 15:30:04 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن آلية فتح الحدود لاستيراد المحاصيل، فيما أكدت تصدير 6 محاصيل الى دول الخليج.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج الروزنامة الزراعية يهدف الى الموازنة بين العرض والطلب في السوق والمحافظة على استقرار الأسعار".

وأوضح، أن "الوزارة تقوم بفتح الاستيراد للمحاصيل في حال شحتها بالأسواق وتقوم بإيقافه مع وفرة المحاصيل محلياً"، مشيراً الى أن "العديد من المحاصيل حققت وفرة ذاتية وبالتالي تم تصديرها الى دول الخليج مثل الطماطم والخيار والرقي والبطيخ والأعلاف بمختلف مسمياتها فضلاً عن التمور".

وأضاف، أن "آلية فتح الاستيراد تهدف لمعالجة نقص السلع في الأسواق المحلية"، منوهاً بأن "اللجان الفنية المنتشرة في مراكز بيع الجملة ببغداد والمحافظات تقوم برفع تقارير يومية بشأن حالة السوق والأسعار وعلى ضوئها يتم اتخاذ التوصيات المناسبة التي ترفع الى مجلس الوزراء الاقتصادي بغية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن فتح أو إغلاق الحدود".