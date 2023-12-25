سياسيون يهنئون المسيحيين بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

2023-12-25 15:46:03 - المصدر: واع

بغداد-واع

هنأ سياسيون ورؤساء كتل سياسية، اليوم الاثنين ، المسيحيين بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وقال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي في تدوينة على X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "في هذه المناسبة المباركة، ذكرى ولادة سيدنا عيسى بن مريم (عليه السلام)"، مجددة الدعوة "لكل العراقيين، لترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي، مستلهمين من سيرة المسيح (عليه السلام )، رمـز الـسلام والمحبـة".

وأكد ان "هذه القيـم هـي جـوهـر ديننا الإسلامي الحنيف، ونهـج وتعاليـم أهـل البيـت عليهـم الـسلام، التي تدعو إلى الاحترام المتبادل والتلاحم، والتآزر بين جميع أبناء الوطن لاسيما أهلنـا المسيحيين، ولنجعـل تعددنـا، مصدراً لقوتنا، وتوحدنـا تحـت خيمـة العراق".

وأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ذكرى الولادة الميمونة العطرة لسيدنا المسيح عيسى بن مريم "عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام" مناسبة تدفع النفوس للتفاؤل والأمل بأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه السنة مباركة بالخير والوئام والأمن والسلام وترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش السلمي".

وأضاف "مبارك لأبناء شعبنا لاسيما إخوتنا المسيحيون وشعوب العالم كافة هذه المناسبة المباركة".

كما هنأ نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، المكون المسيحي بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله وجه برقية تهـــنئة معطرة إلى الأخوات والإخوة المسيحيين من أبناء شعبنا الكريم في بلاد الرافدين وإقليم كردستان العراق بحلول مولد سيدنا المسيح (ع)، كما بعث التهاني والتبريكات إلى المسيحيين في كافة أرجاء العالم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع" ،معرباً عن خالص "تمنياته للمسيحيين أن ينعموا بالأمن والاستقرار والسعادة والطمأنينة الدائمة".

وأوضح أن "مجلس النواب في دورته الحالية يحرص على إقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية حقوق جميع مكونات الشعب" ،مؤكداً "أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي والقيم العليا، ودعم جهود الدولة والمساعي الرامية لتعزيز الاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين والارتقاء بالبلاد نحو التقدم والازدهار المنشود".

وهنأ النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر المالكي في تدوينة على X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "المسيحيين في العراق والعالم بميلاد السيد المسيح عليه السلام، الذي يمثل رمزاً للوئام والتسامح بين الناس".

واكد ان "مسيحيي العراق استلهموا هذه القيم النبيلة وجسدوها في التعاطي مع شركاء الوطن من مختلف المكونات"، متمنياً لهم أياماً سعيدة، في أعيادهم المجيدة".