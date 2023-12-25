الأمطار ترفع منسوب مياه بحيرة في دهوك (صور)

2023-12-25 15:50:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير سدود دهوك، فرهاد محمد، يوم الاثنين، عن ارتفاع منسوب مياه بحيرة سد "خنس" في قضاء شيخان شرقي المحافظة نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الأمطار أدت إلى ارتفاع نسبة المياه داخل البحيرة بحوالي 3 ملايين متر مكعب، مما أدى إلى ارتفاع المنسوب بحوالي 8 أمتار".

وأكد مدير سدود محافظة دهوك أن "سعة تخزين المياه في بحيرة سد خنس كحد أقصى 6 ملايين متر مكعب من المياه".

يشار إلى أن مشروع سد "خنس" يعد ثاني أكبر سد في المحافظة بعد سد دهوك، وكان من المفترض أن ينجز في عام 2014. ومع ذلك، تداخلت الأزمة المالية في إقليم كوردستان مع تنفيذه حيث قررت حكومة الإقليم البدء بالمشروع في أيلول/ سبتمبر 2021 واكتماله في تشرين الثاني/ أكتوبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن مياه السد تغطي أراضي زراعية واسعة في المنطقة، خاصة في منطقة شيخان التي تعد منطقة زراعية مخصصة لزراعة المحاصيل مثل القمح والبطاطا، وستسهم مياه السد في تحسين الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة.