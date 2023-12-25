الإعلام الحكومي يحدد موعد افتتاح مدخلين رئيسيين للعاصمة بغداد

2023-12-25 15:56:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، تصاعد وتيرة الإعمار بمشاريع فك الاختناقات المرورية، فيما حدد موعد افتتاح مدخلين للعاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسب الإنجاز في مدخلي بغداد ـ واسط وبغداد ـ ديالى تتراوح ما بين 80 -90 بالمئة"، مؤكداً "افتتاح المدخلين خلال النصف الأول من العام المقبل 2024".

وأوضح، أن "المداخل الثلاثة المتبقية هي من اختصاص محافظة بغداد"، مبيناً أن "تلك المداخل كانت تعاني من التلكؤ، لكن بعد التدخل المباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شهدت تسارعاً في العمل، لا سيما مدخل بغداد ـ نينوى، الذي وصل لنسب إنجاز متقدمة".

وأكد، أن "مشاريع فك الاختناقات المرورية، تسير بوتيرة عالية"، مبيناً أن "وزارة الإعمار تبذل جهوداً استثنائية، حيث أن تقاطعات ساحة عدن والنسور وكلية الفنون شهدت عملية نصب الفضاءات".

ولفت إلى، أنه "خلال أشهر، سيتم افتتاح عدد من المشاريع، لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".