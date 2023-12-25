2023-12-25 15:59:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

بدأت القوى السياسية في كركوك مباحثات لتشكيل الحكومة المحلية القادمة وحسم المناصب الادارية بعد اعلان نتائج الانتخابات.

سيناريو التحالف العربي مع التركمان قريب جدًا في كركوك في ظل مساع العرب للاحتفاظ بمنصب المحافظ فيما يشغل الكرد الاغلبية في مجلس المحافظة حتى الان.

عضو التحالف العربي برهان مزهر العاصي اكد لـ"بغداد اليوم" الاثنين (25 كانون الاول 2023)، ان العرب يسعون للتحالف مع الجبهة التركمانية التي نالت مقعدين في مجلس المحافظة لتشكيل الكتلة الأكبر والاحتفاظ بمنصب المحافظ، مشيرا الى مباحثات وحوارات مكثفة لحسم التحالفات داخل مجلس كركوك.

وجدد العاصي تأكيده بالقول، إن "الجبهة التركمانية الاقرب لنا لكن لايمكن التنبؤ بالاحداث مسبقا، لافتا الى إن تشكيل حكومة كركوك الحالية يمر بمرحلة حساسة جدا لم تشهدها المحافظات منذ 10 سنوات.

وعن بقاء المحافظ الحالي بمنصبه والتوافق مع المكونات الاخرى حيال ذلك قال، إن" الموضوع حساس جدا ولا يمكن الادلاء باي تصريح حياله الا ان التوافقات واردة وقائمة لحسم ذلك".

عضو مجلس كركوك السابق عن المكون التركماني نجاة حسين يرى ان" الكرد بمقاعدهم السبع بالاضافة الى مقعد الكوتا المسيحي وهو ضمن التحالف الكردي لن يذهبوا الى اي تحالف ولن يخرج منهم اي عضو نحو الكتل الاخرى لكن التحالف العربي صاحب الـ 6 مقاعد يحتاج الى تحالف مع التركمان الذين يشكلون بيضة القبان الحاسمة لتشكيل حكومة كركوك.

ودعا حسين في حديثه مع "بغداد اليوم" المكون التركماني الى تجنب لدغة العرب الثانية بعد لدغة 2007 عندما اتفق العرب والتركمان على الانسحاب من مجلس كركوك لكن العرب خذلوا التركمان وعادوا للمجلس بمفردهم.

واعتبر حسين، إن" ذهاب التركمان للتحالف مع الكرد سيمنحهم منصب رئيس مجلس محافظة وحصول العرب على منصب نائب المحافظ الا ان الامر متروك للقيادة التركمانية لتحديد مصير المكون في كركوك.

النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني مريوان نادر اكد ان حزبه قريب من كل الاطراف والاتفاق ممكن مع القوى الاخرى لتشكيل حكومة كركوك القادمة.

واستدرك بحديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التحركات الميدانية للحوارات والتحالفات لم تبدأ بعد لتحديد الخارطة الادارية الجديدة لكركوك.

وبين نادر, إننا" توجهنا الاول نحو الحزب الديمقراطي وحركة باابليون المسيحية التي نالت مقعد الكوتا للاتفاق والتوافق ومن ثم نتوجه الى الكتل الاخرى.

واكد نادر" نحتاج الى صوت واحد في مجلس كركوك لاستعادة منصب المحافظ للمكون الكردي، مشيرا الى ان" توجهات الاتحاد الوطني الكردستاني فيما حال نيله منصب المحافظ ان يكون المحافظ محافظا لكل المكونات ويعمل بمبدأ العدالة مع الجميع الى جانب ثوابت الحفاظ على التعايش السلمي والمكوناتي في كركوك .

وبحسب نتائج الانتخابات الاولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يوم (19 كانون الأول 2023) فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 5 مقاعد بينهما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين اثنين، فيما حصل التحالف العربي على 3 مقاعد وتحالف القيادة على 3 مقاعد والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعدًا واحدًا فقط للكوتا.



