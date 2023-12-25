انخفاض مستمر بأسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع الإغلاق

2023-12-25 16:16:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الاثنين، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 149550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149450 ديناراً مقابل 100 دولار.