الجهد الخدمي يعلن إنجاز 4 مناطق في الديوانية بنسبة 100‎%‎

2023-12-25 16:30:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الاثنين، إنجاز 4 مناطق بنسبة 100‎%‎ في محافظة الديوانية.وقال مسؤول فريق الديوانية السيد محسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" تم إنجاز أربع مناطق بنسبه ١٠٠% ،ومنطقة واحده بنسبه ٨٥%".وأضاف، أن" أربعه مناطق أنجزت بنسبه ١٠٠% هي :-الامين الثانية ،وحي العامل ،وحي الميكانيك، ودور سيد محمد، حيث شملت الأعمال فيها تأهيل كامل من ماء وصرف صحي وارصفه وكهرباء واكساء فيما وصلت نسبه حي الامين الاول الى نسبه ٨٥% اي لم يتبق فقط سوى عمليه الإكساء التي أحيلت إلى شركه حمورابي".وأشار إلى أن "حي الأمين الأول يشمل ضمن الخطة المعدة على ( ١٥٦ ) شارعا ويشغل عدد سكانه ١٥ ألف نسمه وتم تأهيل الحي كبنى تحتية بشكل كامل ولم يتبق سوى الإكساء الذي سينتهي خلال الأيام القليلة القادمة".