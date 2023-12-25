امانة بغداد تحدد موعد إطلاق حملة "الذوق وعي" وتلوح للمخالفين بعقوبة الحبس

2023-12-25 16:46:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مدير عام العلاقات والاعلام امانة بغداد محمد الربيعي، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، أن الأمانة تستعد لإطلاق حملة كبرى لإزالة جميع التشوهات البصرية من المباني التجارية والسكنية مع بداية عام 2024.

وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمانة تستعد لإطلاق حملة كبرى لإزالة جميع التشوهات البصرية من المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في العاصمة، ضمن حملتها (بغداد أجمل)".

وأضاف أن "العاصمة بغداد مليئة بالمشوهات الذوق العام في بغداد من سمعية ومرئية، الكتابة على الجدران تعتر تخريب للمال العام".

وأشار إلى أن "لجنة الذوق العام التي شكلت مؤخرا، ستباشر أعمالها بداية العام المقبل وفق القرار 111 الذي ينص على فرض غرامة مالية تبدأ بـ 250 ألف دينار عراقي وتصل الى الحبس لمدة 5 سنوات ".













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