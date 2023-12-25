ادارة نفط البصرة توافق على استقالة ابو الهيل وتكلف المساعدين لقيادة الفريق أمام الشرطة

2023-12-25 17:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط البصرة اليوم الاثنين، موافقتها على استقالة المدرب عبد الوهاب ابو الهيل بالتراضي.

وقال علاء نيروز مدير فريق نفط البصرة لوكالة شفق نيوز؛ إن "الادارة اجتمعت عصر اليوم مع المدرب ابو الهيل ووافقت على رغبته بالاستقالة رغم تمسكها به".

واضاف ان "ابو الهيل أصر على الاستقالة وأكد للادارة ان انه لم يوفق مع الفريق عسى أن يأتي مدرب آخر يتوفق في قيادة كرة نفط البصرة".

واوضح ان "الادارة قررت ارجاء تسمية مدرب الفريق سيما وان الدوري سيشهد لمدة 40 يوما وعليه أن الإدارة ستتأنى في الاختيار".

واشار الى ان "الفريق سيواجه يوم الجمعة المقبل فريق الشرطة بمباراة قوية وكلف المساعدين في قيادة الفريق وهم اسامة شيال وسالم نيووز واللبناني سعيد اسكندر".

واكد ان "الفريق سيستقطب لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية وسيشهد تغيرا ايجابيا بهدف إعادة الفريق لوضعه الطبيعي وتحقيق نتائج ايجابية في دوري نجوم العراق لكرة القدم".

وكان نفط الوسط تعادل في الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق مع الميناء 1-1 ، واحتل المركز 14 برصيد 11 نقطة بعد انتهاء الجولة 11.