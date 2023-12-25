فصائل "المقاومة" تتبنى قصف "قاعدة حرير" في مطار اربيل

2023-12-25 17:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت فصائل "المقاومة" العراقية، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة للتحالف الدولي لمحاربة داعش في مطار أربيل بطائرات مسيرة.

وقالت الفصائل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة حرير المحتلة قرب مطار أربيل شمال العراق بالطائرات المسيّرة".

وأكدت "استمرارها في دك معاقل العدو"، بحسب البيان.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن تعرض مطار أربيل الدولي لقصف بطائرة مسيرة.

وقال الجهاز في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة مفخخة استهدفت في الساعة 16:03 قاعدة للتحالف الدولي ضد داعش داخل مطار أربيل الدولي".