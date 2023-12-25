خلية الإعلام الأمني تبحث الخطط الإعلامية المقبلة

2023-12-25 17:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء الطيار تحسين الخفاجي وحضور أعضاء الخلية.وذكرت الخلية في بيان تلقته كالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجتمعين بحثوا الخطط الإعلامية للمرحلة المقبلة وتكثيف الجهود من أجل حصول الإعلاميين على المعلومات الدقيقة لإيصال الحقيقة إلى الرأي العام".وأضاف، أنه "جرت مناقشة آخر التطورات في الإعلام الأمني ومراجعة الخطط والعمل في المرحلة المستقبلية وما تحقق من نجاح في التغطية الإعلامية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، فضلاً عن عمل الناطقين ومديري الإعلام وآلية الظهور الإعلامي".وأكد المجتمعون - بحسب البيان - على "نشر النشاطات والأخبار الخاصة بالبرنامج الحكومي وإيصال الأخبار المهمة إلى المجتمع العراقي".