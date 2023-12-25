2023-12-25 17:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا الجهازُ الفني للمنتخبِ الأولمبيّ دون 23 عاماً، اليوم الاثنين، (30) لاعباً للدخولِ في معسكرٍ تدريبيّ في البصرة.وذكر المديرُ الإداري للمنتخب الأولمبيّ عبد الجبار هاشم في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم دعوة (30) لاعباً لصفوف المنتخب الأولمبي للدخولِ في معسكرٍ تدريبيّ في البصرة، للمدة من الثاني ولغاية العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام المُقبل في محافظةِ البصرة"، لافتا، إلى أن "هذه الدعوة تأتي ضمن منهاجِ إعداد المنتخب إلى نهائياتِ آسيا في قطر".وأضاف هاشم، أن "القائمةَ التي استدعاها الملاكُ التدريبيّ للمنتخبِ بقيادة المدرب راضي شنيشل، ضمت (30) لاعباً من فرق أندية دوري نُجومِ العراق والدوري المُمتاز واللاعبين المحترفين".وأوضح، أن "القائمة ضمت كلا من (حسن عباس (أمانة بغداد)، محمد حسن (الطلبة) جعفر شنيشل (الميناء)، حسین حسن (الكرخ)، كرار سعد (الطلبة)، مجتبی صالح (الكرخ) هلو فائق (أربيل)، حسن خالد (الكرخ)، زيد تحسين (الطلبة)، حسين عامر (نفط ميسان)، يوسف الإمام (السويد)، آدم رشید (الدنمارك)، أحمد مكنزي (أربيل)، عبد الرحمن زيد (دهوك)، کرار محمد (الطلبة)، منتظر محمد (إيران) باقر عطوان (الحدود)، أكو حزير (دهوك)، أمیر حسن (النجف)، محمد هيثم (الجولان)، نهاد محمد (الطلبة)، سیابند عکید (دهوك)، منتظر عبد الأمير (زاخو)، زيدان عبد الجبار (أربيل)، نور المصطفى (كربلاء)، سجاد علاء (الميناء)، حسین عبد الله (الطلبة)، رضا فاضل (كربلاء)، کرار علاء عبد الحسين (النفط)، عمر عبد مجباس (الجولان)".