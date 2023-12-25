2023-12-25 18:02:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، 4 أسباب وراء حجب وزارة الداخلية للمخصصات المؤقتة عن الموظفين المدنيين.

وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية لديهم وقت محدد للدوام لان نطاق عملهم يتمحمور في وظائف مدنية ولا ينتشرون في مناطق ساخنة مثل تشكيلات الشرطة الاتحادية او حرس الحدود او باقي التشكيلات الاخرى".

وأضاف، أن "حجب المخصصات من قبل وزارة الداخلية هو اجراء إداري بحت ضمن صلاحيات الوزارة وهو يأتي في اطار منصف لانه لا يمكن التعامل مع كل الافراد المنتمين الى الوزارة بنسق موحد فهناك الثواب والعقاب والخطورة وساعات العمل والواجبات وهي مسارات يجب الاخذ بها من اجل خلق انصاف لكل المنتسبين".

واشار الى ان "حجب المخصصات سيوفر اموالا سيجري انفاقها من قبل وزارة الداخلية على تعزيز امكانياتها خاصة وانها شهدت تطورا لافتا مع وجود الوزير عبد الامير الشمري من خلال خلق اداء مختلف واعادة هيكلة بشكل ينسجم مع تطلعات دعم الاستقرار".



وقررت وزارة الداخلية حجب المخصصات المؤقتة (50%) و(25%) عن الموظفين المدنيين، الذين لا يرغبون بالمشاركة في واجبات الإنذار والخفارات فقط.