التاسعة منذ بدء الدوري.. أبو الهيل يستقيل من نفط البصرة

2023-12-25 18:42:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قدم مدرب نفط البصرة، عبد الوهاب أبو الهيل، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، استقالته من تدريب الفريق عقب تدهور النتائج، وهي تاسع استقالة يشهدها الدوري العراقي منذ إنطلاقه للموسم الحالي.

ويحتل نفط البصرة المركز الـ18 برصيد 10 نقاط، بعد نهاية الجولة الـ 11 من الدوري العراقي، وتنتظره مباراة مهمة مع الشرطة الوصيف، الجمعة المقبل.

وذكر النادي، في بيان: "الإدارة اجتمعت عصر اليوم مع المدرب أبو الهيل، ووافقت على رغبته في الاستقالة، رغم تمسكها به".

وأضاف: "الإدارة قررت إرجاء تسمية المدرب الجديد إلى فترة توقف الدوري الطويلة، لمدة 40 يوما.. وعليه فإن الإدارة ستتأنى في الاختيار".

وتابع: "فريقنا سيواجه الجمعة المقبل ضيفه الشرطة في مباراة قوية، وكلفنا المساعدين بقيادة المهمة، وهم: أسامة شيال وسالم نيووز واللبناني سعيد إسكندر، وتقرر استقطاب لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية، بهدف إعادة فريقنا لوضعه الطبيعي، وتحقيق نتائج إيجابية في دوري نجوم العراق".