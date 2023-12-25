النفط تعلن عن خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات

2023-12-25 18:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن ارتفاع إنتاج مصافي الجنوب إلى 280 ألف برميل، وفيما حددت موعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البنزين وزيت الغاز وأوضحت خطتها لتحقيق هذا الهدف، أكدت قرب افتتاح مصافي الشمال بعد إعادة تأهيلها.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفترة المقبلة ستشهد إنجازات كبيرة وزيادة في إنتاج الوقود من المصافي العراقية وهذا الجهد يحسب للوزارة والحكومة تطبيقا لمفردات المنهاج الحكومي"، مبينا، أنه "تم قبل أيام افتتاح وحدة جديدة أضافت بحدود 70 ألف برميل وأصبح إنتاج مصافي الجنوب بحدود 280 ألف برميل".وأضاف، أنه "تم في هذا العام كذلك افتتاح مصفى كربلاء الإستراتيجي بطاقة 140 ألف برميل باليوم، فيما أضافت أعمال التأهيل في مصافي صلاح الدين 130 ألف برميل، وستشهد الأيام المقبلة افتتاح مصافي الشمال بطاقة 150 ألف برميل بالإضافة إلى مصفى الدورة".وذكر، أن "الوزارة تعمل على أكثر من محور في إنشاء وإضافة وحدات جديدة إلى المصافي الحالية والتي تحسن من نوعية المنتجات وتزيد الإنتاج، أما المحور الآخر فهو يتم بطرح مجموعة من المصافي في محافظات العراق إلى الاستثمار لزيادة الإنتاج وفسح المجال أمام شركات القطاع الخاص والشركات العالمية لإنشاء مصافي في الشمال والوسط والجنوب ما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي وأن يتحول العراق لبلد مصدر للمشتقات النفطية".وبين، "كان هناك نقص في موضوع البنزين وزيت الغاز، إلا أنه بعد دخول الوحدة الرابعة في مصافي الشمال خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى إنتاج مصافي كربلاء المقدسة فسيحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين وزيت الغاز"، لافتا، إلى أنه "ستكون هناك إضافة خلال العام الجديد في إنتاج المصافي من الوقود مع تحقيق فائض عن الحاجة من الممكن تصديره، بالإضافة إلى تصدير الغاز السائل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي".