اعدادهم انخفضت 94%.. ديالى تطلق "نداء العودة" للمسيحيين

2023-12-25 18:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اطلقت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، "نداء العودة" للطائفة المسيحية في المحافظة، بالتزامن مع مناسبة اعياد ميلاد المسيح، بعد ان انخفضت اعدادهم 94% بغضون 20 عاما.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المسيحيين جزءًا من مجتمع ديالى وعلاقاتهم الانسانية تمتد لقرون مع بقية المكونات والاطياف"، لافتا الى انه "في بعقوبة هناك كنيسة أم المشورة الصالحة التي تشهد اداء الطقوس مع بداية العام الميلادي".

واضاف، ان "قيادته تطلق نداء العودة لكل الاسر المسيحية التي نزحت بعد 2003 من مختلف المناطق خاصة وان الاوضاع الامنية مستقرة وهي داعمة لعودتهم الى منازلهم وتوفير كل سبل الدعم لهم".

فيما اشار قصي البياتي مراقب امني في حديثه لـ"بغداد اليوم"، الى ان "عدد الاسر المسيحية في ديالى يتراوح من 21-23 اسرة اغلبها في بعقوبة"، لافتا الى ان "الجزء الاكبر من الاسر نزح ببعد 2003 بسبب الاضطرابات الامنية خاصة بعد 2006".

واضاف، ان "كنيسة ام المشورة الصالحة اعيد فتحها قبل 4 سنوات بدعم من قيادة الشرطة وهي تعكس حجم التنوع في مجتمع ديالى"، لافتا الى "عودة الاسر المسيحين خطوة بالاتجاه الصحيح".

وكان عدد المسيحيين في ديالى حتى عام 2003 يبلغ قرابة الف شخص، قبل ان ينخفض الى 20 عائلة او 60 شخصا فقط، اما في العراق فكان عدد المسيحيين يبلغ مليون ونصف المليون حتى 2003، فيما تقدر اعداد المسيحيين حاليا في العراق بنحو 450 الف شخص فقط، بحسب تقديرات وتقارير احصائية.