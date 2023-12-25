دواي: ميسان خالية من المدارس الطينية والكرفانية

2023-12-25 19:14:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ ميسان علي دواي، اليوم الاثنين، عن خلو المحافظة من المدارس الطينية والكرفانية والدوام الثلاثي، فيما أكد الاستمرار في إنشاء وتجهيز الأبنية المدرسية لحين الوصول إلى تحقيق الدوام الأحادي في عموم المدارس.وقال بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ ميسان علي دواي استقبل في مبنى ديوان المحافظة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري والوفد المرافق له؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك ومناقشة الخطط الكفيلة بتقديم الدعم والإسناد لقطاع التربية في المحافظة".وأكد دواي- بحسب البيان- أن "محافظة ميسان جعلت قطاع التربية والتعليم أولوية في إعداد الخطط والبرامج التنموية من خلال التركيز على مشاريع البنى التحتية لدعم هذا القطاع والتي شملت إنشاء بناية جديدة متعددة الطوابق للمديرية العامة لتربية ميسان والتي تعتبر من المشاريع المهمة والنوعية في هذا القطاع, وكذلك مشاريع هدم وإعادة بناء المدارس القديمة والآيلة للسقوط ومشاريع إنشاء الأبنية المدرسية النموذجية والحديثة بسعات مختلفة لفك الاختناق والتي تبدأ من مباني رياض الأطفال وصعودا إلى المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية و لاستيعاب الزيادة العددية للطلاب والتلاميذ فضلا عن القاعات الامتحانية والمجاميع الصحية, أما في ما يخص الدعم اللوجستي لمديرية التربية فكان هنالك دعم لمشاريع الأبنية وهو تجهيز المدارس بالأثاث المدرسي من الرحلات والسبورات والمختبرات والحواسيب والأثاث المكتبي للملاكات التعليمية والتدريسية وتعزيز المديرية العامة بالملاكات الوظيفية من العقود وغيرها لسد الشواغر".وأضاف، أن" محافظة ميسان خالية من المدارس الطينية والكرفانية والدوام الثلاثي، ومستمرون في إنشاء وتجهيز الأبنية المدرسية لحين الوصول إلى تحقيق غاية المحافظة وهو الدوام الأحادي في عموم المدارس".وتابع البيان، أن "وزير التربية من جانبه قدم شكره وتقديره إلى المحافظ على الاهتمام الكبير بقطاع التربية والذي جعله أولوية في سد احتياجات المديرية العامة لتربية ميسان من الأبنية المدرسية والأجهزة الإلكترونية والأثاث المكتبي والمدرسي وتخصيص عدد من الدرجات الوظيفية (العقود) لمديرية التربية, مثمنا ذلك التعاون ووجه مديرية التربية وأقسامها بالاستمرار بهذه الروحية والتأكيد على التنسيق المشترك مع الحكومة المحلية لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه العملية التربوية في المحافظة".