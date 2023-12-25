القبض على شخصين بتهمة قتل "صهرهما" في أربيل

2023-12-25 19:14:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش أربيل، اليوم الاثنين، عن القبض على شخصين اثنين بتهمة قتل صهرهما في المحافظة.

‏‎وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد مقتل المدعو محمد شعبان من قبل عائلة زوجته إثر مشكلة اجتماعية في منطقة قتوي في محافظة أربيل، قامت مديرية آسايش أربيل ببدء التحقيق بالقضية".

وأضافت أن "المتهمين قد فرا إلى إحدى محافظات الجنوبية للعراق، وقامت المديرية بعد أخذ الإذن والتصريح من قاضي تحقيق آسايش أربيل وبالتعاون مع مديرية الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين تم القبض على الفارين وهما (ف،ز،ح) و(ه،ف،ز) وتم ‏‎تسليمهما إلى مديرية آسايش أربيل".