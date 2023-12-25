أبو الهيل يستقيل من تدريب نفط البصرة

2023-12-25 19:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم مدرب نفط البصرة، عبد الوهاب أبو الهيل، اليوم الاثنين، استقالته من تدريب الفريق عقب تدهور النتائج.وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإدارة اجتمعت عصر اليوم مع المدرب أبو الهيل، ووافقت على رغبته في الاستقالة، رغم تمسكها به".وأضاف البيان، أن "الإدارة قررت إرجاء تسمية المدرب الجديد إلى فترة توقف الدوري الطويلة، لمدة 40 يوما، وستتأنى في الاختيار".وتابع البيان، أن "الفريق سيواجه يوم الجمعة المقبل ضيفه الشرطة في مباراة قوية، وتم تكليف المساعدين بقيادة المهمة، وهم كل من أسامة شيال وسالم نيروز واللبناني سعيد إسكندر"، مشيرا، إلى أن "الإدارة قررت استقطاب لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية؛ بهدف إعادة الفريق لوضعه الطبيعي وتحقيق نتائج إيجابية في دوري نجوم العراق".ويحتل نفط البصرة المركز الــ 18 برصيد 10 نقاط، بعد نهاية الجولة الــ 11 من الدوري العراقي، وتنتظره مباراة مهمة مع الشرطة الوصيف، يوم الجمعة المقبل.